Portugal participou pelo sexto ano consecutivo no Campeonato Europeu de Futsal para Pessoas com Diabetes (DiaEuro), disputado em Bratislava, na Eslováquia. O evento anual reservado exclusivamente a jogadores com diabetes nasceu em 2012 com o apoio da Federação Ucraniana de futebol, um apoio prestado por ocasião do campeonato europeu de futebol (organização conjunta Ucrânia e Polónia).

Portugal, que marca presença desde o início da competição, em 2013, esteve representado com a equipa que nasceu do projeto DiabPT United. Depois do 2º lugar alcançado no ano de estreia (perdeu na final para a Hungria nas grandes penalidades), a formação nacional terminou em 9º lugar, numa competição que finalizou hoje e que juntou 17 países, um recorde de participações.

“A diabetes é uma condição que afeta mais de 382 milhões de pessoas em todo o mundo e mais de um milhão de portugueses”, pode ler-se num caderno de apresentação do projeto DiabPT United, projeto criado em 2012 pelo Núcleo Jovem da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (NJA) a que se juntou a Associação de Jovens Diabéticos de Portugal (AJDP).

créditos: Miguel Morgado | MadreMedia

Constituída por jogadores entre os 19 e os 49, que jogam das distritais à 2ª divisão nacional de futsal, para além das naturais ambições competitivas “quisemos quebrar barreiras, mitos e lutar contra a discriminação mostrando que a diabetes, quando adequadamente tratada, não é uma limitação, em particular para a prática desportiva”, salientou João Nabais ao SAPO24, manager e guarda-redes e que “tem mais anos da diabetes (36) que qualquer um dos outros jogadores”, confidenciou Bruno Fuzeta, treinador.