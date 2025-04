A PSP informou em comunicado que "procedeu à detenção de dois suspeitos", salientando que esta dupla, "com idades compreendidas entre os 43 e os 56 anos de idade, foi responsável pelo recente aumento de furtos em estabelecimento comercial registados na cidade de Lisboa, mais concretamente nas freguesias de Benfica e de São Domingos de Benfica".

De acordo com as autoridades, "os suspeitos já apresentavam uma ampla pegada de crimes contra o património, com dezenas de crimes registados".

A verdade, contudo, é que estes assaltos deixaram os cidadãos de Benfica em apreensão durante várias semanas e levou mesmo a que a junta local entrasse em contato com governo.

Segundo revelou uma fonte ao SAPO24, a junta de Benfica já pediu mesmo uma reunião com a Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, para poderem avançar para a instalação de câmaras de videovigilância, concretamente em 27 locais distintos na freguesia.