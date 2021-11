A cerca de 30 minutos do início do encontro, o campo do Burnley encontrava-se completamente coberto de neve, acabando por impossibilitar a realização da partida.

As duas equipas já se encontravam no estádio quando foi anunciada a suspensão do jogo, não sendo ainda conhecida a nova data para a realização do mesmo.

"Podemos confirmar que a partida foi adiada devido às condicões metereológicas", revelou o Tottenham em comunicado.