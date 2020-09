“A UEFA informou esta terça-feira a FPF de que o jogo agendado para o final da tarde, na Cidade do Futebol, entre as seleções sub-21 de Portugal e da Bielorrússia será adiado. O adiamento fica a dever-se ao facto de as autoridades de saúde terem decretado o isolamento da seleção da Bielorrússia”, anunciou a FPF, adiantando que “o jogo ainda não tem nova data”.

O jogo estava marcado para as 17:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com arbitragem do escocês Nicholas Walsh.

Segundo as equipas oficiais divulgadas pela UEFA, Portugal iria apresentar-se com Diogo Costa, Tomás Tavares, Diogo Queirós, Diogo Leite, Nuno Mendes, Florentino, Vítor Ferreira, Gedson Fernandes, Pedro Neto, Jota e Dany Mota.

A formação lusa segue no segundo lugar do Grupo 7 de apuramento para o Europeu de sub-21, com 12 pontos, em cinco jogos, contra 15 da Holanda, também em cinco. A Bielorrússia é quarta, com oito pontos, em seis encontros.