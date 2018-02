O Leixões ganhou a partida da 46.ª jornada da edição 2015/16 da II Liga por 2-1, em 15 de maio de 2016, com um golo nos últimos minutos, assegurando assim a manutenção na prova.

Hoje, Carlos Oliveira, à data dos factos presidente da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Leixões, foi o único dos 27 arguidos a querer falar na primeira sessão do julgamento do processo 'Jogo Duplo', relacionado com viciação de resultados no futebol, para negar todos os factos pelos quais está a ser julgado, dizendo que “nunca teve nada a ver” com adulteração, viciação ou combinação de resultados de jogos de futebol.

Em causa e envolvendo o antigo dirigente está o jogo de futebol entre o Leixões e a Oliveirense. Carlos Oliveira foi confrontado pelo coletivo de juízes, presidido por Luís Ribeiro, com a escuta de uma conversa telefónica tida com o arguido Nuno Silva, à data diretor técnico do Leixões, dois dias antes do referido jogo.

Nessa conversa o ex-presidente da SAD do Leixões pergunta a Nuno Silva: “o gajo já deu boas novidades?”. O que, para a acusação, indicia que estariam a falar de um alegado esquema de pagamento aos jogadores da Oliveirense para que perdessem o jogo.

Carlos Oliveira negou tal acusação, explicando que o “gajo” naquela conversa era o representante da empresa que fornecia os equipamentos [camisolas] ao clube, e que, segundo o então presidente da SAD leixonense falhou durante toda a época na entrega do material.

O ex-dirigente contou que para esse jogo com a Oliveirense decidiu “triplicar” o prémio do jogo para os jogadores dos Leixões [cerca de 15.000 euros ao todo e cada jogador receberia entre 750 a 1.000 euros] e contratou os serviços de uma psicóloga para realizar ações motivacionais junto dos seus futebolistas, com a concordância do treinador da equipa.