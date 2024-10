Depois de o jogo ser inicialmente interrompido, cumpriu-se um período de espera de 30 minutos, conforme previsto nos regulamentos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), sendo que a "equipa de arbitragem decidiu pelo adiamento", adiantou a mesma fonte à Lusa.

A nova data será anunciada nas próximas 48 horas.

Jogaram-se nove minutos antes de o árbitro Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto, ter decidido parar o encontro, com 0-0 no marcador, em virtude da falta de visibilidade provocada pelo nevoeiro.

O jogo entre Benfica, terceiro classificado da I Liga, com 17 pontos, e Nacional, 17.º e penúltimo com cinco, será posteriormente retomado no minuto em que foi interrompido.