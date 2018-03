Este artigo é sobre Madeira . Veja mais na secção Local

O jogo União da Madeira-Vitória de Guimarães B, previsto para as 15:00 de hoje, relativo à 27.ª jornada da II Liga de futebol, foi remarcado para as 17:00, no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.