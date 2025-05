Os dois dirigentes vão participar na reunião, que acontece na sede do organismo, no Porto, onde também marcam presença André Villas-Boas, líder do FC Porto, ou António Salvador, presidente do Sporting de Braga.

Esta será a primeira reunião em que participam os dois dirigentes dos clubes rivais de Lisboa depois da polémica que se seguiu à final da Taça de Portugal, com queixas por parte dos ‘encarnados’, num encontro que os ‘leões’ venceram por 3-1, após prolongamento.

A cimeira, que estava agendada para as 15:00 e começou com um ligeiro atraso, vai discutir temas como o plano financeiro da LPFP, a centralização dos direitos audiovisuais, os seguros desportivos ou os quadros competitivos.