O evento, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA), tem a sessão de abertura agendada para sábado, a partir das 15:00, no Convento de Nossa Senhora da Luz, em Arronches.

Em declarações à agência Lusa, Duarte Claudino da CIMAA indicou que a organização espera acolher a participação de “4.000 a 4.500 pessoas” na edição deste ano, que vai decorrer na maioria dos municípios que compõem o distrito de Portalegre, até junho.

“O objetivo destes jogos passa pela promoção da atividade física, sensibilização das pessoas para um estilo de vida saudável, a promoção da coesão territorial e a divulgação de produtos endógenos de cada local, através da socialização e do contacto das diferentes pessoas de diferentes municípios”, explicou.

A XXII Edição do Jogos do Alto Alentejo engloba cerca de três dezenas de modalidades desportivas, entre as quais o padel, natação, futsal, pesca desportiva, hidroginástica, cicloturismo ou a canoagem.

“Os jogos englobam pessoas de todas as idades, inclusive pessoas que pertencem a instituições, portadoras de deficiência”, disse.

Duarte Claudino disse ainda que a edição deste ano conta com a participação de pessoas oriundas de 14 dos 15 concelhos do distrito de Portalegre, à exceção do concelho de Monforte.

“Estamos à espera de subir um bocadinho [o número de participantes], o ano passado chegámos às 4.000, este ano contamos passar essa imagem, até às 4.500, não temos muito mais margem para progredir em termos de participação”, sublinhou.

De acordo com o dirigente da CIMAA, a cerimónia de encerramento dos JAA irá realizar-se “no final de junho” em Portalegre, estando a organização “ainda a agilizar o dia”.