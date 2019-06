Os favoritos ao pódio confirmaram-se e surpreendeu a equipa de judo: Telma Monteiro foi a única com medalha individual, o bronze em -57 kg, contudo a equipa conseguiu uma valiosa prata, que podia ter sido ouro, não fosse ter desperdiçado uma vantagem por 3-0 na final, permitindo o 3-3 e depois o desempate favorável à Rússia.

Bárbara Timo, Anri Egutidze e Rochel Nunes, que ‘vingou’ frente a Ksenija Chirisova a perda da medalha de bronze individual em +78 kg, colocaram Portugal a um triunfo do ouro, porém Telma Monteiro, Jorge Fonseca e Jorge Fernandes perderam os seus combates, permitindo a igualdade.

No sorteio pela luta extra, Jorge Fernandes, o último a sair do ‘tatami’, exausto pelo esforço de tentar, infrutiferamente, um ‘ippon’, acabou por perder novamente.

Nélson Oliveira protagonizava a mais realista oportunidade de medalha e confirmou o seu potencial, sustentado previamente com o quarto lugar nos Mundiais de 2017, o sétimo nos Jogos Olímpicos Rio2016 e um terceiro posto num 'crono' da Volta a França em 2016.

O ciclista português, de 30 anos, cumpriu os 28,6 quilómetros do exercício em 33.31 minutos, a somente 28 segundos do principal favorito, o bielorrusso Vasil Kiryienka. O checo Jan Barta terminou no terceiro posto, a nove segundos do português.

Diogo Ganchinho foi o segundo melhor na qualificação, contudo subiria ao pódio como terceiro nos trampolins: totalizou 58,660 pontos, atrás do bielorrusso Uladzislau Hancharou, com 60,045, que confirmou a sua superioridade nas duas fases, e do russo Mikhail Melnik, com 59,435, que o ‘destronou’.