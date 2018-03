O avançado brasileiro do SL Benfica é o mais velho a chegar à marca dos 31 golos numa época no campeonato português.

Permitam que adaptemos a expressão "o amor não tem idade" para "os golos não têm idade". Nós pedimos permissão, mas a adaptação podia ser praticamente atribuída a Jonas Gonçalves, ponta de lança do Benfica que chegou esta jornada à marca dos 31 golos no campeonato.

O avançado brasileiro torna-se assim no jogador mais velho de sempre a atingir os 31 tentos da primeira liga portuguesa, batendo assim as marcas que figuravam no topo deste recorde de Eusébio e Peyroteo, antigas glórias dos encarnados e leões, respetivamente.

Aos 33 anos, Jonas está a viver uma época de sonho. O melhor marcador da liga está apenas a dois golos de igualar o seu melhor registo com a camisola das águias (36 golos na época 2015/16) e é atualmente o melhor marcador da Europa, estando apenas arredado dos favoritos à conquista da Bota de Ouro devido ao facto de cada golo seu valer menos que cada golo de Harry Kane, Lionel Messi, Mohamed Salah ou Edison Cavani.