Durante a apresentação do livro, que contou com a presença de cerca de 500 adeptos benfiquistas nas bancadas, Jonas revelou que “o golo mais especial pelo Benfica foi contra o Boavista, aos 90+2 minutos”, que garantiu o triunfo da equipa da Luz, por 1-0, nas derradeiras jornadas da época 2015/16.

O brasileiro, que apontou 137 golos nas cinco temporadas de ‘águia’ ao peito, levantou ainda o ‘véu’ sobre um dos capítulos do livro e que envolve o lateral benfiquista André Almeida.

“Quando cheguei ao Benfica, ‘pegava muito no pé’ do André, porque ele cruzava sempre para a zona junto ao guarda-redes e eu dizia que tinha de ser para trás. Eu posicionava-me sempre atrás, porque, quando a bola está numa zona lateral, os centrais costumam olhar apenas para a bola e esquecem-se de marcar os adversários. Começámos a ensaiar isso e depois tive muitas assistências dele”, contou.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, também marcou presença na cerimónia de apresentação do livro e, além de enaltecer “a alegria, profissionalismo e humildade” do agora ex-futebolista, ainda brincou com a boa forma física de Jonas.

“Como ele está aqui, ainda aguentava mais um ano. Marcava mais umas dezenas de golos e ficávamos todos felizes. Eu também sofro das costas e isto vai passando no dia a dia”, disse, entre muitos sorrisos, referindo-se ao problema físico que obrigou Jonas a terminar a carreira.

Jonas, de 35 anos, chegou ao Benfica como jogador livre, em setembro de 2014, já depois do fecho do ‘mercado’ de transferências, após ser descartado pelos espanhóis do Valência, que o tinham contratado ao Grêmio, em 2010.

Ao serviço do emblema da Luz, o ‘pistolas’, como ficou conhecido entre os adeptos benfiquistas, participou em 183 jogos e marcou 137 golos, tornando-se mesmo o segundo melhor marcador estrangeiro das ‘águias’, apenas atrás do paraguaio Óscar Cardozo (172).

Desde 2014, Jonas ajudou o Benfica a conquistar quatro títulos de campeão nacional (2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2018/19), duas supertaças (2016 e 2017), duas taças da Liga (2014/15 e 2015/16) e uma Taça de Portugal (2016/17).