O treinador do Sporting, Jorge Jesus, disse hoje no final do empate 3-3 com o Astana, para a Liga Europa de futebol, que “devia ter tirado” o holandês Bas Dost, que acabou por sair lesionado do jogo.

No final do encontro, que selou o apuramento dos ‘leões’ para os oitavos de final com um agregado de 6-4, o técnico explicou, na ‘flash interview’ da SIC, que “devia ter tirado o Bas Dost quando o Rafael Leão entrou”, com o jovem leonino a entrar para substituir João Palhinha aos 74 minutos.

Dost, que inaugurou o marcador aos três minutos, acabou por acabar o jogo com problemas musculares numa perna, e o técnico explicou depois, na conferência de imprensa, que "sabia que era perigoso" que o avançado cumprisse os 90 minutos.

“Olho sempre muito o jogo para a frente, e com 3-1 achei que ele e o Rafael pudessem fazer estragos. (...) Acabei por dar cabo do Bas Dost, mas vamos ver o diagnóstico”, admitiu o técnico dos lisboetas.

O holandês, melhor marcador do Sporting com 27 golos, regressou na segunda-feira, em casa do Tondela (vitória por 2-1), à competição após uma paragem por lesão.

Depois de terem vencido no Cazaquistão por 3-1 na primeira mão, os ‘leões’ confirmaram o apuramento com golos do holandês (03 minutos) e do português Bruno Fernandes (53 e 63), com o croata Martin Tomasov (37), o ganês Patrick Twumasi (80) e o cazaque Dmitri Shomko (90+4) a marcarem para o Astana.