Apesar da vitória por 3-1 no Cazaquistão, Jorge Jesus não quer que a sua equipa entre em campo com o pensamento do apuramento garantido, lembrando, por outro lado, que Portugal precisa de pontos para subir no ‘ranking’ da UEFA e que um triunfo ajudará.

“Nós vamos tentar que isso não aconteça (descompressão). O resultado que tivemos dá-nos alguma segurança no plano tático e estratégico, mas em termos de responsabilidade é a mesma”, afirmou o treinador dos ‘leões’.

Segundo Jesus, é também preciso somar pontos para Portugal: “Temos que ganhar a eliminatória e ganhar o jogo, porque tivemos sempre nos cinco primeiros do ‘ranking’ e estamos numa luta muito grande com as equipas russas que estão na Liga Europa. Amanhã (quinta-feira), vou olhar um pouco mais para esse fator”.

Na antevisão ao desafio com os cazaques, o técnico voltou a recordar que o Sporting quer estar em todas as frentes, apesar de reconhecer que só a partir dos quartos de final é possível sonhar com o troféu, contando com alguma sorte pelo meio.