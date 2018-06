Depois do triunfo em Itália, Lorenzo, campeão do mundo em 2010, 2012 e 2015, partiu da ‘pole position’ e foi o mais rápido no circuito de Barcelona, ao concluir as 24 voltas em 40.13,566 minutos, menos 4,479 segundos do que Marquez, segundo classificado, enquanto o italiano Valentino Rossi (Yamaha), sete vezes campeão, terminou no terceiro lugar, a 6,098.

Lorenzo, que na próxima temporada vai correr pela Honda, ao lado de Marquez, conquistou o seu 48.º triunfo da carreira, o quinto na categoria ‘rainha’ de MotoGP na Catalunha e o segundo de 2018, depois do êxito em Mugello, em 03 de junho último.

Após sete provas, Marquez permanece na liderança do Mundial, com 115 pontos, mais 27 do que Rossi, enquanto o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) segue no terceiro posto, com 77, depois de hoje ter terminado no sexto lugar, a 10,798 do vencedor.

Em Moto2, na categoria intermédia do Mundial de motociclismo, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex) venceu, deixando o português Miguel Oliveira (KTM) na segunda posição, a 2,492 segundos, e o espanhol Alex Marquez (Kalex) na terceira, a 3,485.

Tal como em Itália, onde venceu em 3 de junho, o piloto natural de Almada partiu da 17.ª posição e disputou a vitória na prova, que chegou a liderar durante a 10.ª volta.