"Prefiro jogar o jogo e ter a possibilidade de o ganhar, mas se chegarmos ao final com 0-0, certamente não vou ficar chateado", explicitou o técnico 'axadrezado', na antevisão do encontro entre as duas equipas.

Jorge Simão estreou-se como técnico do Boavista com uma vitória caseira diante do Benfica (2-1), em 16 de setembro de 2017, e agora, a esse respeito, afirmou que não sabe se a história se pode repetir, mas "há tradições que se constroem".

O técnico considerou que "o jogo de amanhã não tem nada ver com o do ano passado", e a sua convicção é a de que "a equipa que ganha o jogo anterior estará mais perto de ganhar o seguinte".

"Por isso, foi importante para nós ganhar o jogo anterior porque nos permite estarmos também um pouco mais confortáveis para abordar o jogo seguinte, que neste caso é contra o Benfica", completou.

O Boavista venceu fora o Portimonense na primeira jornada (0-2) e o Benfica impôs-se em casa ao Guimarães (3-2).

"O que espero é o que espero em todos os jogos, que é ganhar, e, se não for possível, somar um ponto. Por reconhecer favoritismo ao adversário, não invalida que não possa estar convicto de podermos somar pontos", afirmou.

Jorge Simão disse que, na véspera do embate com os ‘encarnados’ na temporada passada, o "cenário era de extrema dificuldade".

"Hoje já me sinto muito mais confortável, porque há um trabalho prévio e a equipa vem sendo preparada numa determinada linha. Vamos estar mais próximos daquilo que são as nossas ideias e isso, nós, controlamos, mas não controlamos a força com que o adversário se nos vai opor, que é grande", analisou.