O golfista português José-Filipe Lima terminou em 18.° lugar o BMW Internacional Open, que hoje se concluiu em Pulheim, na Alemanha.

Com um total de 285 pancadas, José-Filipe Lima entregou um cartão com quatro ‘birdies’ (uma pancada abaixo) e dois ‘bogeys’ (uma acima), igualando o par do campo, com 72 ‘shots’.

O inglês Matt Wallace foi o vencedor da prova, com 278 pancadas.