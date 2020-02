“É uma equipa muito coesa, muito forte defensivamente. Dificilmente veremos menos de cinco jogadores do Belenenses atrás da linha da bola. Uma equipa sempre muito equilibrada defensivamente e com jogadores com velocidade, para fazerem ataque rápido e criarem problemas”, comentou.

O Marítimo triunfou por 1-0 na temporada passada na deslocação ao reduto dos ‘azuis’, na altura o Estádio do Bonfim, em Setúbal, devido ao facto de o relvado do Jamor não estar em condições, quando o treinador dos insulares era Petit, hoje técnico do Belenenses SAD.

O antigo internacional português saiu de forma conturbada dos ‘verde rubros’, mas José Gomes não acredita em motivação extra por parte do adversário.

“Se aceitarmos a ideia de que o treinador que vai defrontar uma certa equipa, com a qual teve um problema no passado, vai incutir um espírito que vai levar a sua equipa a estar mais próxima de conquistar os três pontos, então porque não o fez em jogos anteriores, contra outras equipas, que dão o mesmo número de pontos?”, justificou.

José Gomes qualificou Petit de “excelente profissional”, com quem trabalhou no Gil Vicente, na época 1999/2000, e no Benfica, em 2002/03.

O Marítimo, 12.º classificado da I Liga, com 24 pontos, visita o Belenenses SAD, 15.º com 21, no sábado, em jogo com início às 20:30.