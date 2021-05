O jovem, que se encontrava num carro com familiares, seguia com parte do corpo fora da janela, quando embateu numa parede à entrada para um parque de estacionamento subterrâneo, sofrendo um grave traumatismo cranioencefálico.

Os serviços de emergência médica tentaram, sem sucesso, reanimar o jovem durante uma hora.

Na altura do acidente, mais de 2.000 apoiantes do Atlético de Madrid encontravam-se na Praça Neptuno para festejar o 11.º título da liga espanhola, obtido após uma vitória sobre o Valladolid (2-1), na última jornada da liga.