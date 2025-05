Na atualização que se seguiu aos Europeus a judoca ainda manteve a quarta posição na hierarquia, mas as regras de ‘rolling’ — com judocas a perderem os pontos mais antigos – permitiram que Sampaio assumisse hoje a liderança mundial.

A judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais soma 5.535 pontos, à frente da campeã olímpica, a italiana Alice Bellandi (5.395), e da alemã Anna Monta Olek, adversária que venceu na final dos Europeus, por ippon.

Ainda entre os portugueses, a atualização de hoje da Federação Internacional de Judo (IJF) deixa a vice-campeã europeia Catarina Costa (-48 kg) em 10.º, com a queda de uma posição, face à subida da espanhola Laura Martinez Abelenda.

Os Mundiais de Budapeste, agendados para o período entre 13 e 19 de junho, permitem apenas a inscrição de judocas classificados no top-100, o que até ao momento são os casos de Patrícia Sampaio, Catarina Costa, Maria Siderot (-52 kg), Taís Pina (-70 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg), Rodrigo Lopes (-60 kg), Miguel Gago (-66 kg), Otari Kvantidze (-73 kg), João Fernando (-81 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).

As judocas Raquel Brito (-52 kg) e Bárbara Timo (-70 kg), que competiram nos Europeus, ainda figuram no top-100 de -48 kg e -63 kg, mas subiram de categoria com vista ao ciclo olímpico Los Angeles2028 e ainda estão fora da ‘zona’ elegível, em 121.º e 106.º, respetivamente.

Rochele Nunes (+78 kg) seria outra com possibilidade para estar nos Mundiais, mas a judoca do Benfica fez uma pausa na carreira e prepara-se para ser mãe.