Os três judocas do projeto olímpico do clube lisboeta e da seleção nacional seguiam num carro com uma funcionária de um clube local e uma outra judoca da formação ‘encarnada’ quando tiveram o acidente numa autoestrada, em Castelo Branco.

“Estavam no estágio em Castelo Branco, quando regressavam. Nenhum dos ocupantes está em estado grave. A funcionária tem uma pequena lesão na mão, os restantes, entre os quais uma jovem da formação, estão a fazer exames complementares, por precaução”, disse ainda o clube, segundo a informação que recolheu.

Os judocas seguiam no carro, depois de mais um dia de um estágio da equipa do judo do Benfica, que está a decorrer na zona de Castelo Branco.