“Nathan Van Hooydonck está acordado e não sofreu lesões por causa do acidente de tráfico de hoje de manhã. A sua situação médica não é crítica. Exames adicionais têm de determinar o porquê de o Nathan ter-se sentido mal enquanto guiava o seu carro”, pode ler-se nas redes sociais da equipa neerlandesa.

De acordo com os meios de comunicação belgas, o ciclista de 27 anos perdeu o controlo do seu carro após sentir-se mal ao volante, tendo embatido noutros veículos ao avançar inadvertidamente num cruzamento, com a imprensa internacional a avançar a hipótese de Van Hooydonck ter sofrido um enfarte.

Ao início da tarde de hoje, o meio especializado CyclingNews, citando os media locais, escrevia que o corredor da Jumbo-Visma, que viajava com a mulher grávida no lugar do passageiro, tinha sido reanimado no local do acidente, enquanto uma fonte policial declarava à agência France-Presse que este se encontrava com “um prognóstico vital crítico”.

O belga é um dos ‘gregários’ da Jumbo-Visma, melhor equipa do pelotão mundial, tendo ajudado o dinamarquês Jonas Vingegaard — que hoje lhe dedicou o triunfo na 16.ª etapa da Volta a Espanha – a vencer as últimas duas edições da Volta a França.

“Queremos agradecer a todos pelas mensagens e à equipa médica no hospital por cuidarem tão bem do Nathan e da sua família”, acrescentou ainda a formação neerlandesa na publicação nas redes sociais.