“Amanhã (quinta-feira) será um dia muito difícil para o Estado de Israel, um dia de tristeza, um dia de luto. Estamos a trazer para casa quatro dos nossos queridos reféns, mortos”, declarou Netanyahu, citado num comunicado do seu gabinete.

Já hoje, o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Obeida, revelou que o corpo do refém israelita Oded Lifshitz, um homem de 84 anos, será entregue, juntamente com os três corpos da família Bibas.

Na terça-feira, o Hamas tinha anunciado que iria entregar a Israel os corpos de quatro reféns, incluindo os de duas crianças e da sua mãe.

Para sábado, está prevista a libertação de outros seis reféns israelitas, entre os quais um cidadão com nacionalidade portuguesa, segundo o presidente da Comunidade Israelita do Porto.

“Israel acaba de anunciar a libertação, no próximo sábado, de seis reféns, entre eles Omer Shem Tov, que estava em processo de obtenção da nacionalidade e que já a terá obtido, segundo a embaixadora de Portugal em Israel”, que o “confidenciou à família no final de janeiro último”, referiu à Lusa Gabriel Senderowicz.

O líder israelita garantiu ainda que “o coração do mundo inteiro tem de ser rasgado” pelas imagens do grupo palestiniano a entregar os caixões dos quatro reféns. Estas imagens servirão para mostrar “com que monstros” Israel está a negociar desde outubro de há dois anos.

Os islamitas palestinianos afirmaram-se hoje prontos a libertar, de uma só vez, todos os reféns israelitas que ainda se encontram na Faixa de Gaza na segunda fase das tréguas com Israel, após 15 meses de guerra.

“Informámos os mediadores que o Hamas está disposto a libertar todos os reféns de uma só vez durante a segunda fase do acordo, e não por etapas como na primeira”, declarou Taher al-Nounou à agência noticiosa France-Presse (AFP).

Al-Nounou não especificou quantos reféns raptados durante o ataque do Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023 continuam detidos na Faixa de Gaza.

No total, 251 pessoas foram raptadas nesse dia e estima-se que pelo menos 70 ainda estejam detidas em Gaza, das quais pelo menos 35 morreram, de acordo com o exército israelita.

Até à data, e no âmbito da primeira fase do acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor no dia 19 de janeiro e deverá terminar a 01 de março, foram libertados 19 reféns israelitas e 1.134 palestinianos presos por Israel.

Para esta primeira fase, o total planeado é de 33 reféns e 1.900 palestinianos.

No 16.º dia após a entrada em vigor da trégua, já no início de fevereiro, deveriam ter começado as negociações indiretas entre Israel e o Hamas, o que ainda não aconteceu.

Os termos da segunda fase da trégua, que deverá pôr definitivamente termo à guerra e libertar todos os reféns, devem ser acordados até 2 de março.

Depois, se a segunda fase correr como planeado, a terceira e última fase do acordo centrar-se-á na reconstrução de Gaza.