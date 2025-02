"As condições clínicas do Santo Padre parecem ser estacionárias. Os exames de sangue, avaliados pela equipa médica, mostram uma ligeira melhoria, principalmente nos índices inflamatórios", disse o Vaticano esta tarde, no novo boletim clínico.

"Depois do pequeno-almoço leu alguns jornais e dedicou-se depois às atividades de trabalho com os seus colaboradores mais próximos. Antes do almoço recebeu a Eucaristia. À tarde, recebeu a visita da primeira-ministra Giorgia Meloni, com quem passou 20 minutos em particular", é ainda adiantado.

Apesar das complicações de saúde, Francisco "está de bom humor" e a receber grandes manifestações de carinho fora e dentro do hospital, onde as famílias das crianças internadas na ala de Oncologia lhe fizeram chegar cartas e desenhos delas.

O pontífice está internado hospital Gemelli, em Roma, desde sexta-feira e não se prevê que tenha alta nos próximos dias, com a agenda cancelada pelo menos até domingo.

A bronquite, motivo pelo qual entrou no hospital, ocorre quando as vias respiratórias do pulmão, conhecidas como tubos bronquiais, ficam inflamadas, provocando tosse e produção de muco.

Por vezes, essa infeção pode propagar-se aos pulmões, resultando em pneumonia, uma inflamação dos pulmões.