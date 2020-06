O médio do FC Barcelona Arthur vai reforçar a Juventus a partir da próxima época, anunciou hoje o clube espanhol, que vai receber 72 milhões de euros (ME) pela transferência do futebolista internacional brasileiro para Turim. No entanto, os catalães também compraram um médio aos italianos, assegurando Miralem Pjanic por 60 milhões de euros.

Em comunicado divulgado no site oficial, o FC Barcelona informou que os dois clubes "chegaram a acordo para a transferência do jogador", que permanecerá nos catalães até ao final da presente da temporada e só depois rumará à equipa em que alinha o internacional português Cristiano Ronaldo. Além dos 72 ME fixos que vai receber dos 'bianconeri', o 'Barça' adiantou que o negócio inclui igualmente 10 ME em variáveis. Entretanto, pouco depois de ter confirmado a venda de Arthur, o FC Barcelona informou, também em comunicado, que o médio bósnio vai fazer o caminho inverso, assinando contrato até 2024 e ficando com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros. Pjanic, de 30 anos, vai continuar ao serviço da Juventus até final desta época, que foi prolongada devido à pandemia de covid-19, e só depois deixará o clube em que alinha o internacional português Cristiano Ronaldo para rumar à Catalunha. Além dos 60 milhões fixos que vai pagar aos italianos, o 'Barça' revelou que o negócio inclui igualmente cinco milhões de euros em variáveis. Arthur, de 24 anos, está a cumprir a segunda época ao serviço do FC Barcelona, que em 2018 o resgatou ao Grêmio, clube no qual o médio cumpriu toda a formação, por 31 ME. Já o internacional bósnio está a cumprir a quarta temporada na Juventus, onde chegou em 2016, depois de passagens por Metz, Lyon e Roma.