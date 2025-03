“A Juventus anuncia que dispensou Thiago Motta das suas funções como treinador da equipa principal masculina. O clube agradece a Thiago Motta e a toda a sua equipa pelo profissionalismo demonstrado e pelo trabalho desenvolvido nestes meses, com paixão e dedicação, desejando-lhes o melhor para o futuro”, lê-se na nota publicada no sítio oficial do emblema de Turim.

O treinador ítalo-brasileiro, que assumiu o comando técnico da ‘Juve’ em junho, deixa a equipa num dececionante quinto posto da Serie A, a 12 pontos do líder Inter Milão, e já eliminada de todas as competições, nomeadamente da Liga dos Campeões.

A ‘vecchia signora’ sofreu duas pesadas derrotas nas últimas duas jornadas da Liga italiana, uma das quais frente à Atalanta, que conseguiu a melhor vitória de sempre frente à equipa de Turim, ao triunfar por 4-0, na 28.ª ronda.

“A Juventus também anuncia que entregou a liderança da equipa principal a Igor Tudor, que comandará o primeiro treino amanhã [segunda-feira]”, acrescenta ainda o clube, no comunicado.

O antigo internacional croata, de 46 anos, estava sem clube desde que deixou a Lazio, onde esteve apenas três meses antes de se demitir, em junho de 2024.

Antes, Tudor, que representou a Juventus como jogador e como treinador-adjunto (2020/21), tinha orientado clubes como o Marselha (França), o Hajduk Split (Croácia), o Galatasaray (Turquia) ou o PAOK (Grécia), além dos italianos Verona e Udinese.

Na ‘Juve’, o técnico croata vai encontrar os futebolistas portugueses Francisco Conceição, Alberto Costa e Renato Veiga.