A jogar em casa, o atual campeão italiano adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com um golo do médio brasileiro Arthur, após assistência do internacional português Cristiano Ronaldo.

Na segunda parte, a ‘vecchia signora’ ampliou a vantagem, com um golo do norte-americano Weston McKennie, aos 71.

Com esta vitória, a Juventus está em quarto lugar no campeonato, com 36 pontos, a sete do líder AC Milan, que tem mais um jogo do que a equipa de Turim, enquanto o Bolonha está em 13.º, com 20 pontos.

A Juventus é o adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com o primeiro jogo em 18 de fevereiro, no estádio do Dragão, com os ‘azuis e brancos’ a visitarem Turim no dia 09 de março.