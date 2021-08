“Um dos rapazes levantou-se com dores de garganta e fizemos-lhe um teste antigénio que deu positivo. Por precaução, isolámos também o seu companheiro de quarto e os dois tiveram de retirar-se da corrida”, explicou Pablo Urtasun, indicando que os dois ciclistas em causa são Sergio Araiz e Ibon Ruiz.

O diretor desportivo da Kern Pharma revelou que os restantes elementos da equipa fizeram dois testes, “um internamente e outro por parte da organização”, e que todos estavam negativos.

“Vamos continuar em prova. Perder dois corredores de uma só vez é duro. E a verdade é que eles estavam a fazer tudo bem, a tomar todas as precauções, a usar máscara em todo o momento, mantendo as distâncias e sempre isolados. Mas ninguém está livre de poder apanhar covid-19”, lamentou antes do arranque da quarta etapa, que liga Belmonte à Guarda, no total de 181,6 quilómetros.

No sábado, a Caja Rural abandonou a 82.ª Volta a Portugal depois de terem sido detetados dois casos de infeção com o novo coronavírus na equipa.

Os espanhóis explicaram que se retiraram da prova com “o objetivo de preservar a saúde da equipa e do resto do pelotão”.