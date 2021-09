“Isso para nós não serve de nada. Faz parte do passado. O FC Porto é um clube de topo, que está sempre na Liga dos Campeões. Empatou com o Atlético Madrid (0-0), que é o campeão espanhol, mas se tivesse que existir um vencedor nesse jogo seria o FC Porto. Isso diz muito da equipa que vamos defrontar amanhã [terça-feira]”, afirmou Jürgen Klopp.

O treinador alemão falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, que decorreu de forma virtual, através da Internet, no centro de estágios do clube, em Inglaterra.

Em dois duelos a contar para a ‘Champions’, o Liverpool venceu em 2017/18 no Dragão, por 5-0 (primeira mão dos oitavos de final da ‘Champions’), e na época seguinte regressou ao Porto e aplicou nova goleada, desta vez por 4-1 (segunda mão dos ‘quartos’).

“O FC Porto mudou alguns jogadores, mas o treinador é o mesmo. Não penso que tenhamos vantagem. Estamos num grupo muito difícil. O FC Porto tem várias formar de jogar, faz isso muito bem e temos que estar muito bem preparados. Temos que melhorar o nosso jogo defensivo e temos que ser mais agressivos do que fomos no último jogo”, disse o técnico de 54 anos, referindo-se em empate (3-3) frente ao Brentford, no último fim de semana, em jogo da Liga inglesa.

A cumprir a sua sétima temporada no comando dos ‘reds’, Klopp deixou vários elogios a Diogo Jota, avançado internacional português que representa o Liverpool e já passou pelo FC Porto.

“É um excelente jogador. Podemos contar com ele há um ano e foi grande contratação. Gosto muito de trabalhar com ele. É um jogador completo e tem muita maturidade para um jogador de 24 anos”, concluiu.

Na ronda inaugural, os ingleses venceram por 3-2 na receção aos italianos do AC Milan – num embate em que perdiam ao intervalo por 2-1 -, pelo que lideram isolados o Grupo B, com três pontos, contra um de FC Porto e Atlético de Madrid.

O FC Porto-Liverpool, da segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões está agendado para as 20:00 e será arbitrado pelo russo Sergei Karasev.