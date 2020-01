Bryant nasceu em Filadélfia. O seu pai, Joe, jogou durante oito temporadas na NBA nos anos 1970/80 pelos Philadelphia 76ers, pelos San Diego Clippers e pelos Houston Rockets. Joe casou com Pam Cox e deram o nome de Kobe ao seu primeiro filho, inspirados por uma referência japonesa.

Bryant destacou-se desde cedo, logo no liceu de Lower Merion, onde ganhou vários troféus nacionais, tendo depois anunciado que não pretendia seguir para a universidade e tentar a sua sorte dos drafts da NBA. Foi selecionado por Charlotte em 1996, mas os Lakers já tinham negociado um acordo com os Hornets para adquirir Bryant antes da seleção, recorda o Los Angeles Times.

Conta o jornal que o atleta impressionou o então diretor-geral dos Lakers, Jerry West, o que levou a equipa de Los Angeles a trocar Vlade Divac, que seguiu para os Hornets, pelos direitos desportivos de Kobe. À data, com apenas 17 anos, os pais do jovem atleta tiveram de assinar o contrato com ele.

A sua estreia foi na temporada de 1996-97 contra Minnesota, tendo sido na altura o jogador mais novo na NBA. Mas acabou por se destacar na temporada 1998-99, quando alinhou de início nos 50 jogos disputados pelos Lakers.

Kobe era um viciado em trabalho: longas sessões de arremessos depois dos treinos oficiais, análises das estratégias e filosofias de jogo dos técnicos americanos e europeus, além de um enorme foco na preparação física.

Kobe e Shaquille O'Neal, colegas de equipa, tornaram-se rapidamente numa das duplas mais temidas da NBA, tendo vencido juntos três campeonatos seguidos. Mas a tensão entre os dois acabou por aumentar nas temporadas 2002-03 e 2003-04, quando os Lakers falharam o título. O'Neal acabaria por sair dos Lakers.

Para piorar as coisas, Bryant foi acusado de assédio sexual em julho de 2003. Em tribunal, admitiu ter tido relações sexuais com a jovem de 19 anos, mas afirmou que tudo foi consensual. No fim, Kobe chegou a acordo com a suposta vítima e o julgamento foi encerrado. Apesar do caso ter caído, o caso fez danos na reputação do atleta.

Bryant teve alguns dos seus melhores desempenhos nas três temporadas seguintes, mas a equipa viveu anos difíceis entre 2005 e 2007. A temporada de 2007-08 começou com tumultos, na sequência de relatos de que Kobe exigia mudar de equipa, descontente com o treinador e a gestão dos Lakers, mas acabou por recuar. Os títulos nacionais voltaram em 2009 e 2010.

Problemas no joelho e no tornozelo marcaram a temporada de 2011-12 de Kobe e dos Lakers, que dependiam em grande medida do jogador. As lesões marcaram também a época de 2013-14 e em abril de 2016, aos 38 anos, Kobe disputou a sua última partida na NBA, na qual marcou 60 pontos frente aos Utah Jazz, e tornou-se o jogador mais velho a anotar pelo menos 50 pontos num jogo na NBA.

Convertido no jogador de basquete mais famoso e mais bem pago do planeta, Kobe Bryant deixou o seu nome para sempre na história do desporto com seus 81 pontos marcados num jogo contra o Toronto, em 2006, os seus cinco títulos da NBA, as suas duas medalhas olímpicas, as suas 18 participações no All Star Game, os seus mais de 33.000 pontos marcados e outros diversos recordes.

Após a reforma, Kobe lançou um fundo de capital de risco. Essa não foi, porém, a sua única iniciativa pós-basquetebol. Em 2018, Bryant recebeu um Óscar da Academia por melhor Curta de Animação pelo filme "Dear Basketball".