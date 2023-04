O Team Hyundai Portugal confirmou hoje Kris Meeke no CPR, como homenagem a Craig Breen: “Depois de muita ponderação, a Hyundai Portugal decidiu convidar Kris Meeke, um amigo de longa data de Craig Breen, a tomar o seu lugar no Team Hyundai Portugal no CPR", afirmou em comunicado nas suas redes sociais a equipa portuguesa.

Em declarações ao site Dirtfish, Meeke confirmou que não foi uma decisão fácil, mas que a vontade de voltar a competir e a vontade de honrar a memória de Craig Breen falou mais alto.

"Não foi uma decisão fácil. Aceitei porque quero voltar a competir, mas porque pensei que era o que o Craig me diria. Sei que ele me diria para aceitar. É assim que o vou honrar. Vou continuar a correr como ele, a vencer e a apreciar a vida", afirmou Meeke.

Em ralis, a última competição em que Meeke participou foi o Qatar International Rally em 2022, depois de ter terminado a sua parceria com a equipa da Toyota no WRC em 2019. No CPR, Meeke vai estrear-se no Rali Terra d'Aboboreira, tendo Ola Fløene como navegador. Assim, a equipa portuguesa continua a colocar dois carros no campeonato, com o outro Hyundai i20N Rally2 a ter a dupla Ricardo Teodósio e José Teixeira ao volante do carro da marca sul coreana.