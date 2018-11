Um golo do avançado português permitiu ao Sevilha ultrapassar o FC Barcelona e alcançar assim a liderança isolada do campeonato espanhol.

O Sevilha assumiu a liderança do campeonato espanhol, neste domingo, depois de vencer o Valladolid (12º) por 1 - 0 na 13ª rodada da competição, aproveitando o empate a um golo no duelo de sábado entre Atlético de Madrid (3º) e Barcelona (2º).

André Silva respondeu de cabeça ao cruzamento de Sarabia, aos 30 minutos, e sentenciou o encontro. A equipa visitante chegou a fazer balançar as redes adversárias por duas vezes, mas os dois golos foram anulados.

O avançado português somou o oitavo golo no campeonato, apenas a um dos melhores marcadores de ‘La Liga’, os avançados do FC Barcelona Luis Suárez e Lionel Messi, ambos com nove.