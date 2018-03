Dois golos do galês Gareth Bale, aos 26 e 51 minutos, este último de grande penalidade, e outro de penálti do francês Benzema (39), que hoje foi ‘capitão’ no 400.º jogo pelos madrilenos, deram o triunfo aos 'merengues'.

O técnico francês Zinedine Zidane deixou vários titulares de fora, com Cristiano Ronaldo à cabeça, a pensar no duelo de terça-feira com a Juventus, para a Liga dos Campeões, mas os madrilenos não sentiram grandes dificuldades para bater um ‘aflito’ Las Palmas.

O Real Madrid continua no terceiro lugar, agora com 63 pontos, menos um do que o Atlético de Madrid, que só joga no domingo, e mais quatro do que o Valência, que também ainda não jogou nesta ronda.