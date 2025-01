“Ele hoje já se apresentou sem dor, por isso, num cenário mais positivo, em relação àquilo que o atleta sentiu, será apenas um jogo [de ausência]”, revelou o técnico, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão do encontro da 18.ª jornada.

O internacional argentino foi substituído no final da primeira parte do encontro com o Farense, na terça-feira, dia em que Bruno Lage disse, no final da partida dos oitavos de final da Taça de Portugal, desconhecer a gravidade da lesão.

Tal como Di María, um dos jogadores mais utilizados pelo técnico ‘encarnado’, também o médio Renato Sanches vai ficar de fora.

No caso do internacional português trata-se de uma reincidência, mas o treinador recusou apontar uma explicação para as sucessivas lesões do médio emprestado pelo Paris Saint-Germain.

“Qualquer coisa que vá dizer aqui, não será o mais apropriado. Há coisas que poderemos, depois, falar com o departamento médico e eles, de forma mais científica e concreta, falarem sobre a situação do Renato [Sanches]”, desabafou.

Desde a derrota com o Sporting de Braga, para a I Liga, em 04 de janeiro, o Benfica tem jogado quase sempre de três em três dias, mas Lage desvalorizou a sobrecarga de jogos lembrando que os jogadores têm de estar “preparados para isso”.

Por outro lado, recusou que a equipa esteja dependente de individualidades, ao afirmar que “quem tem desbloqueado os jogos é a força do coletivo”.

“O facto de termos imensos jogadores com golos e boas exibições revela que há um trabalho coletivo, que a equipa joga em função do coletivo e conscientes de que temos valores muito bons que, em cada momento, no melhor momento deles, ajudam a equipa a vencer jogos”, comentou.

Na 18.ª jornada, a primeira da segunda volta, o Benfica recebe o Famalicão na sexta-feira, em partida com início marcado para as 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

A equipa orientada por Bruno Lage procura regressar às vitórias no campeonato, após derrotas consecutivas na visita ao Sporting (1-0) e na receção ao Sporting de Braga (2-1), que a atiraram para o terceiro lugar na classificação, com 38 pontos, a dois pontos do FC Porto e a três dos campeões nacionais.

Já o Famalicão, agora orientado por Hugo Oliveira, que sucedeu a Armando Evangelista, segue em nono lugar, com 20 pontos, mas não vence desde a visita ao AVS, na 10.ª jornada, em 03 de novembro. Desde então, para o campeonato, somou quatro empates e três derrotas.