Para iniciar a época, os utilizadores TikTok de mais de 40 países podem agora participar no desafio da aplicação #HolaLaLigaSantander. Um filtro especial interativo com uma bola de futebol virtual foi criado para permitir aos fãs da modalidade mostrar os seus dotes de cabeceamento e competir uns contra os outros e contra clubes como o FC Barcelona, o Sevilha FC, o Atlético de Madrid, o Cádiz CF, o Real Madrid, o RCD Espanyol ou o Real Saragoça.

“Para nós, estar no TikTok é essencial porque nos permite chegar a milhões de novos utilizadores e mantermo-nos na vanguarda da indústria do entretenimento. Vamos poder mostrar a muito mais seguidores que somos a melhor liga do mundo, imergindo-os na nossa paixão por futebol”, disse Alfredo Bermejo, diretor de estratégia digital da LaLiga.

A popularidade do TikTok explodiu nos últimos 12 meses, tendo sido a aplicação mais descarregada do último ano, cativando utilizadores de todas as idades e nacionalidades.

Na plataforma TikTok, o futebol é uma das categorias mais populares, com 2,2 mil milhões de visualizações na secção #Football. Milhões de utilizadores TikTok de todo o mundo e de todas as proveniências, unidos pelo seu amor pelo futebol, têm partilhado clipes engraçados de jogos e vídeos criativos deles mesmos a jogar futebol através de ferramentas de gravação e edição fáceis de usar.