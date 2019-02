O treinador do Benfica manteve hoje as escolhas para o jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, diante do Galatasaray, retirando apenas o guardião Zlobin do lote de 19 convocados.

Bruno Lage decidiu manter o grupo que venceu o Desportivo das Aves (3-0), na passada segunda-feira, a contar para a 22.ª jornada da I Liga, deixando de fora o jovem guarda-redes russo Zlobin, que foi promovido à equipa principal em janeiro. O defesa central argentino Germán Conti regressou hoje aos treinos do Benfica, mas ainda não reúne as condições exigidas para ser opção, depois de se ter lesionado na coxa esquerda no início do mês. Fora das opções estão os lesionados Salvio, Fejsa e Jardel, bem como o nigeriano Ebuehi, afastado desde o início da época. Na quinta-feira, o Benfica defronta o Galatasaray no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 20:00, num jogo referente à segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, que será dirigido pelo romeno Ovidiu Hategan. Continuar a ler Na primeira mão da eliminatória, os 'encarnados' venceram em Istambul por 2-1, com golos de Salvio, na conversão de uma grande penalidade, e Seferovic, enquanto Luyindama assinou o tento dos turcos. Lista de 19 convocados: - Guarda-redes: Mile Svilar e Vlachodimos. - Defesas: Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Grimaldo e Corchia. - Médios: Zivkovic, Florentino, Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson Fernandes, Rafa e Franco Cervi. - Avançados: Seferovic, Jonas, João Félix e Jota.