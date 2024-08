Com um novo modelo nas competições europeias da UEFA, para Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência, o Sporting de Braga, depois de ultrapassar duas pré-eliminatórias, procura hoje ganhar vantagem na derradeira ronda de qualificação.

A equipa bracarense, que mudou de treinador já no arranque de época, com a saída de Daniel Sousa em 11 de agosto e a entrada de Carlos Carvalhal, recebe hoje os austríacos (20:30) e disputa a segunda mão dentro de uma semana, em 29 de agosto (20:00).

Antes, o Sporting de Braga afastou os israelitas do Maccabi Petah Tikva (2-0 e 5-0 fora) e os suíços do Servette (0-0 em casa, ainda com Daniel Sousa, e 2-1 fora, já com Carlos Carvalhal).

O jogo de hoje com o Rapid Viena tem arbitragem do ucraniano Mykola Balakin.

A edição 2024/25 da Liga Europa será nos moldes de uma liga, com 36 equipas, em que cada formação defronta oito adversários diferentes (quatro em casa e quatro fora).

Os oito primeiros classificados avançam diretamente para os oitavos de final e as equipas que terminarem entre o nono e o 24.º lugar disputarão o play-off da fase a eliminar, com os vencedores a apurarem-se para os ‘oitavos’. As formações que ficarem do 25.º posto para baixo são eliminadas das provas europeias.