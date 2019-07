Em comunicado divulgado no seu sítio oficial, os ‘foxes’ adiantam que o médio, de 22 anos, se vinculou em definitivo ao clube até 2023, depois de em janeiro ter sido cedido pelo Mónaco, que é treinado pelo português Leonardo Jardim.

Apesar de não terem sido divulgados os valores do negócio, a imprensa inglesa refere que o Leicester vai pagar 45 ME aos franceses, verba que faz emergir Tielemans como a contratação mais cara da história dos ‘foxes’, que disputam a ‘Premier League’.

O médio suplanta o espanhol Ayoze Pérez, que recentemente trocou o Newcastle pelo Leicester, por 33,4 ME.

Tielemans formou-se no Anderlecht, onde se estreou na primeira equipa com apenas 16 anos, antes de ser transferido para o Mónaco, em 2017/18, por 26,2 ME.