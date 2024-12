No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Sporting entra em campo com novo treinador, após despedir João Pereira do cargo, no qual apenas esteve cerca de mês e meio, com três vitórias, um empate e quatro derrotas como saldo.

Rui Borges, que orientava o Vitória de Guimarães, foi o escolhido para reverter o mau momento dos campeões nacionais, que comandavam de forma confortável depois de 11 triunfos nas primeiras 11 rondas do campeonato, mas que ‘caíram’ no pós-Amorim.

O desafio inicial do técnico, natural de Mirandela, não podia ser mais exigente, já que defronta o eterno rival lisboeta dos ‘verde e brancos’ com apenas três dias de treinos, numa fase em que o Sporting atravessa uma série de lesões que tem afetado o plantel.

Nuno Santos, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves encontram-se lesionados e são baixa para o dérbi, estando Gonçalo Inácio também em dúvida, o que obrigou João Pereira a apostar em jovens da equipa B, como João Simões, que tem alinhado no meio-campo.

Já o Benfica chega ao dérbi muito motivado com a chegada à liderança na derradeira jornada, aproveitando os vários deslizes do rival sob o comando de João Pereira para anular a diferença pontual, que chegou a ser de oito pontos, aliado a bons resultados.

Depois de um início de época com um desaire em Famalicão e um empate em Moreira de Cónegos, Roger Schmidt foi despedido à quarta jornada e deu o lugar a Bruno Lage, que, desde então, totaliza um registo quase perfeito, com 10 triunfos e uma igualdade.

A visita ao reduto do AVS, com um empate 1-1, é a única ‘mancha’ a nível interno até ao momento da segunda passagem de Bruno Lage pelos benfiquistas, que, no entanto, somam duas derrotas, por 2-1, e um empate 2-2 nas derradeiras três visitas a Alvalade.

Tiago Gouveia é o único lesionado dos ‘encarnados’, com Renato Sanches a recuperar ainda os índices físicos, e o ‘onze’ inicial não deve fugir à base apresentada nos últimos tempos, devendo Otamendi e Florentino regressar às primeiras opções de Bruno Lage.

O campeão Sporting, segundo, com 37 pontos, e o líder Benfica, com 38, da 16.ª ronda da I Liga, está marcado para as 20h30 de domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e vai contar com a arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

Quem pode capitalizar o resultado do dérbi lisboeta é o FC Porto, que tem os mesmos pontos do Sporting (37) e recebe no dia anterior o Boavista, podendo passar a noite na liderança a aguardar por um bom desfecho, que lhe permita segurar o primeiro lugar.