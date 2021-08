Os exames realizados a Sergio ‘Kun’ Agüero, de 33 anos, “confirmaram a lesão do tendão na parte interna dos gémeos da perna direita” e “o seu tempo de inatividade será de cerca de 10 semanas”, refere em comunicado o FC Barcelona.

Agüero, que chega ao ‘Barça’ após 10 épocas no Manchester City, lesionou-se durante um treino e não esteve presente na conferência de imprensa de despedida do seu amigo e compatriota Lionel Messi, com quem conquistou a Copa América, em julho.

O argentino, que falhou a vitória de domingo por 3-0 sobre a Juventus, para o Troféu Joan Gamper, junta-se a Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Marc André ter Stegen e Clément Lenglet na lista de lesionados do clube catalão neste início de época.