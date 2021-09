Depois de cinco triunfos em cinco jogos, os ‘encarnados’ procuram o sexto na receção aos ‘axadrezados’, que, há um ano, foram os responsáveis pelo fim da trajetória só de vitórias do ‘onze’ de Jorge Jesus, também à sexta ronda, mas no Bessa (3-0).

O conjunto da Luz soma oito triunfos e duas igualdades nos 10 jogos realizados em 2021/22, sendo que empatou a zero o último, na terça-feira, no reduto do Dinamo Kiev, em encontro da ronda inaugural do Grupo E da Liga dos Campeões.

Depois dos embates de domingo, o Benfica passou a contar apenas mais um ponto do que o FC Porto e o campeão Sporting, que venceram respetivamente na receção ao Moreirense (5-0) e no reduto do Estoril Praia (1-0), que caiu de segundo para quarto, a dois.

Em caso de vitória, num embate com início às 19:00, os ‘encarnados’ alargam, assim, para quatro pontos a vantagem sobre o segundo classificado.

Por seu lado, o Boavista, sexto provisoriamente, com oito pontos, apresenta-se na Luz num ciclo de quatro jogos consecutivos a pontuar – duas vitórias e dois empates -, depois de uma entrada a perder em Barcelos, com o Gil Vicente (0-3).

No outro jogo do dia, o Sporting de Braga, oitavo, com oito pontos, recebe o Tondela, 15.º, com três, na procura do terceiro triunfo na prova e primeiro em casa, após derrota com o Sporting (1-2) e empate com o Vitória de Guimarães (0-0).

O Tondela começou o campeonato a ganhar, por claros 3-0, na receção ao Santa Clara, mas, depois, sofreu quatro desaires consecutivos, dois deles fora, o primeiro com o Vizela e o segundo com o Benfica, ambos por 2-1.