Pedro Rocha, que substituiu Luis Rubiales, após o abandono deste na sequência do beijo não consentido a Jenni Hermoso, na celebração do título mundial da seleção feminina em agosto de 2023, volta a arrasar a RFEF para momentos conturbados, dois dias depois da conquista do Euro2024.

Igualmente processado num outro caso de corrupção e irregularidades, cometidas durante a presidência de Rubiales, Pedro Rocha assumiu as funções em abril e agora poderá vir a ser impedido de concorrer à presidência da RFEF no ato eleitoral de setembro.

O dirigente poderá, no entanto, recorrer desta decisão e pedir para permanecer no cargo enquanto este é analisado, facto que lhe poderá permitir concorrer à liderança do organismo.

Além desta punição, a justiça espanhola aplicou-lhe uma multa de 16 mil euros por duas outras infrações que considerou graves.

Face a esta inabilitação, a vice-presidente Maria Chaves ‘Yaye’, formada em Ciências do Desporto, vai assumir liderança da comissão de gestão da RFEF.