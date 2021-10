Nicolò Barella, um dos 30 candidatos à Bola de Ouro do France Football de 2021, inaugurou o marcador, aos 46 minutos, e Domenico Berardi sentenciou o triunfo da ‘squadra azzurra’, aos 65, na transformação de uma grande penalidade.

O golo da formação belga, que atirou por três vezes ao ‘ferro’, foi apontado aos 86 minutos, por Charles De Ketelaere, num jogo em que central benfiquista Jan Vertonghen disputou os 90 minutos e viu o primeiro cartão amarelo do encontro, aos 14.

Com este triunfo, a Itália sucede no último lugar do pódio da Liga das Nações à Inglaterra, que tinha sido terceira em 2019, em solo luso, ao bater a Suíça por 6-5, no desempate por grandes penalidades, após 0-0 nos 120 minutos, em Guimarães.

O sucessor de Portugal, que bateu os Países Baixos por 1-0 na final de 2019, com um golo de Gonçalo Guedes, no Dragão, vai ser encontrado a partir das 19:45, no Estádio San Siro, em Milão, entre a Espanha e a campeã mundial em título França.

Na fase de grupos, a seleção gaulesa afastou o conjunto das ‘quinas’ da ‘final, ao vencer o Grupo 3 da Liga A, com 16 pontos, contra 13 do ‘onze’ de Fernando Santos, depois de um triunfo na Luz por 1-0, na penúltima ronda, selado por N’Golo Kanté.