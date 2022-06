A seleção portuguesa de futebol empatou hoje 1-1 com a Espanha, em encontro da primeira jornada do Grupo A2 da Liga das Nações 2022/23, disputado no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha. A equipa das quinas estreou-se no primeiro jogo da fase de grupos da Liga das Nações com um empate a uma bola. Morata marcou para os espanhóis e Ricardo Horta restabeleceu a igualdade para Portugal.

Os anfitriões adiantaram-se aos 25 minutos, por Álvaro Morata, servido por Pablo Sarabia, mas, aos 82, Ricardo Horta restabeleceu a igualdade, no segundo jogo pela seleção 'AA', depois da estreia em 07 de setembro de 2014, ainda com Paulo Bento. A formação das 'quinas' volta a jogar no domingo, dia em que recebe a Suíça, no Estádio José Alvalade em Lisboa.