A seleção portuguesa recebeu hoje a Croácia, no encontro que marca o arranque da Liga das Nações, no Grupo A1, e o primeiro jogo da equipa das 'quinas' após a participação no Euro2024 de futebol.





































































A seleção portuguesa de futebol vence a Croácia por 2-1 ao intervalo, em jogo do Grupo A1 da Liga das Nações de futebol, que decorre no Estádio da Luz, em Lisboa. Um golo de Diogo Dalot, logo aos sete minutos, e outro de Cristiano Ronaldo, aos 34, colocaram Portugal com uma vantagem de dois golos, mas a Croácia reagiu ainda antes do intervalo e reduziu aos 41, ao beneficiar de um golo na prória baliza de Diogo Dalot. O golo de Ronaldo teve um gosto especial tendo em conta que chegou ao golo 900 da sua carreira. Portugal e Croácia estão inseridos no Grupo A1, que integra ainda a Polónia e a Escócia, numa edição da Liga das Nações em que, pela primeira vez, os dois primeiros classificados seguem para os quartos de final. Com este triunfo, Portugal e Polónia comandam o grupo, com três pontos, depois de os polacos vencerem em casa da Escócia por 3-2, no outro jogo desta primeira jornada. Portugal vai defrontar a Escócia no próximo domingo, em encontro a ser disputado igualmente no Estádio da Luz.