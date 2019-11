“Não podemos ter medo. Foi o que disse aos jogadores. Não podemos olhar para trás, nem para o que ganhámos, nem para o que perdemos. Temos de olhar sempre para a frente, sem receio de nada”, disse Bruno Lage, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão do encontro da quinta jornada do grupo G, com os alemães do Leipzig, na quarta-feira, assegurou que o Benfica “joga em qualquer estádio para vencer” e que foi dessa forma que as ‘águias’ conquistaram o título nacional na última época.

“Temos de ter uma entrada forte no jogo. É uma oportunidade excelente para vencermos, perante uma boa equipa. No final, faremos as contas”, referiu Lage, salientando: “O que nos falta são os três pontos do jogo em casa [com o Leipzig] e um ponto no jogo fora [Lyon ou Zenit]. Temos de prolongar no tempo o que de bom temos feito na competição.”

A formação da Luz ocupa o quarto e último lugar do grupo G, com três pontos, resultantes de uma vitória e três desaires, enquanto o Leipzig é o líder, com nove. Contudo, Lage não atribuiu favoritismo aos germânicos.