Na segunda janela de jogos da primeira mão, o Chelsea, motivado por um triunfo no dérbi londrino, mede forças, na capital inglesa, com o Bayern Munique, enquanto o FC Barcelona, de Nelson Semedo, recebe em Nou Camp o problemático Nápoles, de Mário Rui.

À procura da sua sexta Champions', a primeira com a Juventus, Ronaldo vai tentar ajudar os campeões italianos a alcançarem um bom resultado em França, perante um irregular Lyon, um dos 'carrascos' do Benfica, numa eliminatória em que o emblema de Turim é claro favorito.

O avançado português está a passar por um fantástico momento de forma (mais um) e, caso consiga bater o guarda-redes Anthony Lopes, soma o 10.º jogo consecutivo a marcar em todas as competições.

Nos últimos nove, Ronaldo fez 13 golos e, no passado fim de semana tornou-se apenas no terceiro jogador de sempre a 'faturar' em 11 jornadas seguidas na Serie A, no triunfo por 2-1 sobre a SPAL.

Estes números devem meter 'respeito' ao Lyon, que continua a tentar reerguer-se, depois de ter protagonizado uma primeira metade de temporada bastante 'cinzenta'.

O emblema francês, habituado aos lugares cimeiros, já conseguiu escalar até ao sexto posto do campeonato, mas está a mais de 20 pontos da liderança, do Paris Saint-Germain.

Quem de certeza vai fazer falta ao Lyon é o avançado holandês Memphis Depay, que sofreu uma grave lesão no joelho em dezembro do ano passado, numa altura em que estava a viver um excelente momento.

Também na quarta-feira, o Real Madrid, recordista de vitórias na Liga do Campeões, defronta na capital espanhola o Manchester City, que tem na 'Champions' a salvação da época.

Esta não poderia ser pior altura para os 'merengues' disputarem a eliminatória europeia, uma vez que entraram numa espiral de maus resultados, que culminou no sábado, com inesperada derrota em casa do Levante por 1-0, resultado que permitiu ao Barcelona 'roubar' a liderança aos madrilenos, depois de ter goleado - póquer de Messi - o Eibar por 5-0.

Enquanto os 'merengues' viram desaparecer a vantagem que tinham para o 'Barça' na 'La Liga', os 'citizens', bicampeões ingleses, já sabem que voltar a conquistar a 'Premier League' é praticamente impossível (só um desastre poderá impedir o Liverpool) e estão 'obrigados' a fazer história na mais importante prova europeia de clubes.

Não só o Manchester City, que conta agora com Bernardo Silva e João Cancelo, nunca venceu a competição, como também, após anos e anos de investimentos milionários, nunca chegou a uma final. O melhor que conseguiu foi uma meia-final, em 2015/16, em que acabou eliminado precisamente pelo Real Madrid.

Este será também o primeiro jogo do emblema inglês nas competições europeias depois do castigo da UEFA, que excluiu os 'citizens' das suas provas nas próximas duas épocas, devido ao incumprimento da regra do 'fair-play' financeiro.

Um dia antes, o Nápoles, que conta com o português Mário Rui, vai tentar surpreender o FC Barcelona, de Nelson Semedo, num embate entre dois emblemas que vivem momentos conturbados, sobretudo a nível diretivo.

Mesmo assim, os catalães chegam ao sul de Itália com Lionel Messi em forma, depois dos quatro golos marcados ao Eibar.

Igualmente na terça-feira, o Chelsea, motivado pela vitória sobre o Tottenham (2-1), de José Mourinho, no campeonato, recebe o Bayern Munique, que, mesmo não estando ao nível demonstrado nas últimas épocas, continua a ser um dos candidatos a conquistar a competição.