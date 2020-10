O único representante luso, depois da queda do Benfica na terceira pré-eliminatória, já sabe que não defrontará Bayern Munique, Sevilha, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain e Zenit, os outros integrantes do Pote 1.

Os adversários mais ‘perigosos’ para os ‘azuis e brancos’ estão no Pote 2, onde ‘moram’ FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund e Chelsea, junto com Shakhtar Donetsk e Ajax, as melhores ‘opções’.

No Pote 3, os comandados de Sérgio Conceição devem ‘desviar-se’ de Leipzig, Atalanta, Inter de Milão e Lazio, sendo preferível Dínamo Kiev, Olympicos, Salzburgo e Krasnodar, o ‘carrasco’ dos portistas na terceira pré-eliminatória de 2019/20.

Quanto ao Pote 4, ainda há alguns conjuntos de qualidade, como o Rennes, atual líder da ‘Ligue 1’, e o Marselha, comandados pelo ex-treinador portista André Villas-Boas, ou o Borussia Mönchengladbach.

As outras equipas são Lokomotiv Moscovo, Club Brugge, Besaksehir, Midtjylland e Ferencvaros.

O FC Porto, que falhou a edição do ano passado, vai cumprir a sua 24.ª participação na fase de grupos, tal como o campeão europeu Bayern Munique. Melhor, só os dois ‘gigantes’ espanhóis, o Real Madrid e o FC Barcelona, que vão para a 25.ª.

Face à pandemia de covid-19, que atrasou o início da prova, a fase de grupos da ‘Champions’ apenas arranca em 20 de outubro, sendo que tudo se decidirá no espaço de oito semanas: três consecutivas, duas de interregno e mais três de ‘rajada’.

As datas são 20 e 21 de outubro (primeira jornada), 27 e 28 de outubro (segunda), 03 e 04 de novembro (terceira), 24 e 25 de novembro (quarta), 01 e 02 de dezembro (quinta) e 08 e 09 de dezembro (sexta e última).

Em relação ao formato, nenhuma alteração. A fase de grupos é composta por oito grupos de quatro equipas, com as duas primeiras a seguirem para os oitavos de final – os primeiros, com a segunda mão em casa, defrontam os segundos – e a terceira a ser relegada para a Liga Europa. A quarta classificada fica fora.