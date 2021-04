Com os internacionais portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Berardo Silva no ‘onze’, os ‘citizens’ dominaram quase todos os momentos do encontro da primeira mão dos ‘quartos’, fora um ou outro sobressalto, mas os últimos minutos acabaram por ser tremidos, ainda que mais felizes para os britânicos.

O golo anotado pelo belga Kevin de Bruyne, quando decorria o minuto 19, fez jus à superioridade do City no Eithad Stadium, uma vantagem mínima que podia ter sido dilata em vários momentos, não fosse o falhanço de Foden, já na segunda parte, ou a grande penalidade revertida com auxílio ao videoarbitro (VAR), que podia ter dado o 2-0, antes do intervalo.

Os alemães nunca deixaram de tentar almejar a baliza defendida por Ederson, a começar por Haaland, que não se inibiu de dar trabalho aos opositores, tendo mesmo conseguido ganhar um duelo com Rúben Dias, permitindo a defesa ao guardião brasileiro, antes de assistir Marco Reus no lance que ditou a igualdade, a seis minutos do final.

O avançado germânico colocou um ponto final numa série de sete jogos (788 minutos) sem sofrer golos na prova por parte do City. O último tento consentido aconteceu em 21 de outubro, diante do FC Porto, para a primeira jornada da fase de grupos, quando Luiz Díaz bateu Ederson no mesmo Estádio.

O golo sofrido não afetou a equipa de Pep Guardiola, que carregou sobre a defensiva germânica para ganhar vantagem na eliminatória, graças ao golo de Phil Foden (90), após uma receção primorosa de Gundogan e consequente passe para uma finalização fácil do inglês.

No lado alemão, o lateral esquerdo internacional por Portugal Raphaël Guerreiro cumpriu os 90 minutos.

No Estádio Alfredo di Stefano, em Madrid, o Liverpool, que teve o internacional luso Diogo Jota entre os titulares, teve uma primeira parte para esquecer, não tendo mesmo conseguido efetuar qualquer remate à baliza defendida por Courtois, algo que não acontecia num jogo dos ingleses na prova desde novembro de 2014, na altura também frente aos merengues.

Além de se ter apresentado apático e sem objetividade nos primeiros 45 minutos, o campeão britânico desde a final vencida ante AC Milan, em 2005, que não sofria dois ou mais golos na primeira parte de um jogo a eliminar da prova mais importante de clubes da UEFA.

O avançado brasileiro Júnior Vinícius tornou-se na figura da primeira mão, ao anotar um ‘bis’ (27 e 65), após um passe magistral de Tony Kross e um outro de Luka Modric, mas, pelo meio, o espanhol Marco Asensio (36) também fez o gosto ao pé, aproveitando um mau alívio de Alexander-Arnold.

O internacional croata, melhor futebolista do Mundo em 2018, é agora o mais velho jogador no ativo (35 anos e 209 dias) a assistir em três jogos consecutivos na ‘Champions’, um feito conseguido em abril de 2011 pelo retirado Ryan Gigs, aos 37 anos, quando representava o Manchester United.

Contudo, o avançado Salah conseguiu encurtar distâncias e dar alguma vida à eliminatória, com a ajuda de Jota, que viu o remate desviado dentro de área sobrar para o egípcio bater Courtois, aos 51 minutos.

Na quarta-feira, FC Porto e o Chelsea jogam no neutro Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, enquanto Paris Saint-Germain e o campeão em título Bayern Munique enfrentam-se no Allianz Arena, em Munique.

Os jogos da segunda mão estão agendados para os dias 13 e 14 de abril.