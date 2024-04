O conjunto de Jürgen Klopp, que tinha somado apenas um ponto nos últimos dois jogos, igualou os 74 pontos do Arsenal, que no sábado ganhou por 2-0 na visita ao Wolverhampton: a dupla tem mais um ponto do que o Manchester City, que tem uma partida a menos, a cumprir na quinta-feira em casa do Brighton, 10.º classificado.

Trent Alexander-Arnold, em exemplar cobrança de livre direto, aos 32 minutos, colocou o Liverpool na frente, contudo o Fulham pressionou muito até ao intervalo e igualou aos 45+2, também por um defesa, o belga Timothy Castagne, que apanhou uma bola solta na área e atirou a contar.

O conjunto de Klopp voltou ao comando aos 53, com tento vistoso do neerlandês Ryan Gravenberch, em remate de fora da área, e aprendeu com os erros da etapa inicial, pois manteve a intensidade e o controlo da partida.

Aos 72 minutos, foi o português Diogo Jota que, em contra-ataque, colocou o resultado em 3-1, de pouco valendo o inconformismo de Palhinha, titular na formação de Marco Silva, 12.º, com 42 pontos.

O Aston Villa confirmou a boa época ao dar a volta ao resultado e a bater o Bournemouth, por 3-1, mantendo o quarto lugar, que dá direito a ir à Liga dos Campeões, seguro por seis pontos (66-60) para o Tottenham, que, no entanto, tem precisamente menos dois jogos.

Os sextos classificados, Newcastle e Manchester United, têm apenas 50 pontos, embora também com menos dois desafios.

O Cristal Palace bateu o West Ham por 5-2, distanciando-se da zona aflita e travando as já ténues aspirações europeias do seu rival.

Ao início da tarde, o Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, perdeu por 2-0 na visita ao Everton, ainda assim continua em 17.º e um ponto acima da linha de água, enquanto o seu adversário, 16.º, ganhou maior folga, agora de cinco pontos, ao somar 30.

Golos do senegalês Idrissa Gana Gueye, aos 29 minutos, e de Dwight McNeil, aos 76, resolveram a favor da equipa de André Gomes, que foi titular.